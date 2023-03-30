Серед засуджених - один швейцарець.

У Швейцарії засудили чотирьох банкірів за допомогу близькому другу президента РФ Володимира Путіна віолончелісту Сергію Ролдугіну перевести гроші на банківські рахунки.

У 2022 році влада Швейцарії запровадила проти музиканта санкції, назвавши його "гаманцем Путіна".

Як пише Reuters, розмістити мільйони франків на рахунках у швейцарських банках у період з 2014 по 2016 рік Ролдугіну допомагали троє росіян і один швейцарець, які на той час були керівниками цюріхської філії "Газпромбанку". Зокрема, йдеться про близько 30 млн швейцарських франків ($31,84 млн).

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Вони засуджені окружним судом Цюріха за відсутність обачності у фінансових операціях і отримали вирок у вигляді семи місяців позбавлення волі умовно.

Видання нагадало, що музикант є хрещеним батьком старшої дочки Путіна Марії.

Крім ЄС, Ролдугін також потрапив під санкції США після вторгнення РФ в Україну. Мінфін США вважає його частиною системи, що управляє офшорним багатством Путіна.

Санкції проти РФ

США, Євросоюз і деякі інші країни ввели санкції проти російської влади і бізнесу за анексію Криму, а після широкомасштабного вторгнення ці санкції були значно розширені. Зокрема, раніше ЄС прийняв вже 10-й пакет санкцій ротив РФ.

При цьому останнім часом влада ЄС активно працює над тим, щоб перекрити шляхи обходу антиросійських санкцій. Крім того, в ЄС розробляють механізм передачі заморожених на території Євросоюзу російських активів на відновлення України.

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