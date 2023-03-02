Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,40 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 38,90 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також залишився на рівні попереднього дня - 41,00 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,40 грн/дол., євро - 40,00 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,32 грн.

Курс під час війни

З 24 лютого 2022 року офіційний курс гривні до долара був зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол.

З 21 травня 2022 року в Україні скасували обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

31 травня 2022 року Національний банк заявив про те, що відпустить курс гривні у вільне плавання, коли буде працююча економіка, налагоджений український експорт та чітке розуміння щодо війни.

У липні офіційний курс гривні в Україні був знижений на 25% - до 36,57 грн/дол.

У госудбюджет Кабмін заклав середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці 2023 року чиновники прогнозують його на рівні 50 грн/дол.

В уряді вважають, що в першій половині 2023 року курс долара становитиме 42 гривні, а наприкінці - гривня девальвує до позначки 50.

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