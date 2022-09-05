Навіть незалежно від рівня нашого доходу 10% ми можемо заощаджувати непомітно для себе, каже експерт.

Фінансова самооборона - такий термін виник під час війни. Фінансисти кажуть про так звану фінансову подушку, яку варто мати кожному українцеві.

І це абсолютно можливо, навіть якщо доходи не збільшуються і здається, що відкладати неможливо. Як більш грамотно розпорядитись сімейним бюджетом, навіть якщо він і видається доволі скромним, в ефірі ТСН розповів інвестиційний радник Василь Матій.

Експерт радить знайти додаткове джерело заробітку на іноземному ринку праці, хай навіть на кілька годин на день. Він каже, що обов'язково потрібно відкладати певну суму грошей від своїх доходів щомісяця. Крім того, потрібно вміти грамотно розпоряджатися з тими активами, які вдалося заощадити.

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"Навіть незалежно від рівня нашого доходу 10% ми можемо заощаджувати непомітно для себе", - каже Матій. Він додав, що з плином часу ці 10% виливаються у непогану суму.

Також важливий фактор - тримати гроші на такому рахунку, щоб не мати до нього постійний доступ й не здійснювати емоційні покупки.

Експерт наголосив, що банківський вклад - набагато ліпший вид вкладень, ніж просто валюта, яка лежить вдома. Він радить заощаджувати як у гривнях, так і в євро та доларах.

Раніше економічний експерт Андрій Новак заявив: щоб гроші не знецінювалися, найкраще їх зберігати у рівних частинах в гривнях, доларах і євро.

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