За даними Міністерства фінансів, щомісячний дефіцит державного бюджету України сягає 5 млрд доларів.

Міністерство фінансів України веде перемовини і планує до кінця року залучити 20 млрд доларів у вигляді грантової і кредитної допомоги на фінансування дефіциту державного бюджету.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав під час виступу на Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

"До кінця року ми бачимо можливим залучити.. Цей місяць (червень - УНІАН) у нас 4,8 млрд доларів, у липні - теж більше 4 млрд доларів. До кінця року наші очікування, ми додатково хочемо зібрати ще 20 млрд доларів. Ми зараз активно ведемо перемовини про це", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів, щомісячний дефіцит державного бюджету України сягає 5 млрд доларів.

За словами Сергія Марченка, видатки державного бюджету у травні становили 250 млрд грн, а доходи від податкової та митниці - лише 83 млрд грн (33% від видатків).

Вас також можуть зацікавити новини: