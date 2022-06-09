За даними Міністерства фінансів, щомісячний дефіцит державного бюджету України сягає 5 млрд доларів.

Видатки державного бюджету у травні становили 250 млрд грн, а доходи від податкової та митниці - лише 83 млрд грн (33% від видатків).

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу на Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

"Доходи держбюджету у травні становили від митниці та податкової 83 млрд грн, також отримали міжнародну грантову допомогу у розмірі 18,3 млрд грн. Фактичні видатки за травень становили 250 млрд грн", - підкреслив Марченко.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів, щомісячний дефіцит державного бюджету України сягає 5 млрд доларів.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії Україна завершила квітень 2022 року з дефіцитом бюджету в 125 млрд грн. При цьому надходження від податкової та митниці склали 53 млрд грн, що перевищило очікування, а на травень заплановано 57 млрд грн надходжень.

В уряді планують щомісячний дефіцит погашати завдяки міжнародним грантам і кредитам.

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