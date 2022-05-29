Прем'єр наголосив, що за різними оцінками експертів, на сьогоднішній день втрачено від 30% до 50% економіки України.

Бюджетний дефіцит України через війну складає 5 млрд дол. щомісяця.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю BBC.

"За різними оцінками експертів, на сьогоднішній день втрачено від 30% до 50% економіки, прогноз падіння ВВП складає також 30-50%. В середньому порядка 35% економіки сьогодні не працює, відповідно, бюджет виконується від 50% до 75% планового бюджету мирного часу. При цьому драматично зросли витрати на соціальні, гуманітарні потреби, на розмінування… Всі ці речі утворюють бюджетний дефіцит в розмірі 5 млрд дол. щомісяця", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що це великі гроші, і в цьому Україну підтримують міжнародні партнери.

"Звичайно, ми просимо партнерів нас підтримати, отримуємо таку підтримку. Співпрацюємо з МВФ, з Міжнародним банком, Сполученими Штатами, ЄС. Велика Британія дуже нас підтримує не лише зброєю, але й грошима і санкціями", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, також Шмигаль прокоментував посівну кампанію в Україні.

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