Україна та Єгипет погодили необхідний сертифікат, зазначили в Держпродспоживслужбі.

Україна експортуватиме м'ясо птиці та продукти з нього до Єгипту.

Як повідомила Держпродспоживслужба, країни погодили відповідний сертифікат.

"Сертифікація м’яса птиці та продуктів з нього на експорт до Єгипту повинна здійснюватися відповідно до вимог СОТ, а вантажі з вищезгаданою продукцією повинні супроводжуватися халяльним сертифікатом, виданим халяльним сертифікаційним центром "ISEG Halal"", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за підсумками 2021 року Україна експортувала агропродовольства на суму 27,9 млрд доларів, майже на 25% перевищивши рекордний показник 2020 року у 22,4 млрд дол.

Варто зазначити, що на початку лютого цього року в "Інституті аграрної економіки" повідомляли, що впродовж минулого року українська держава оновила абсолютний рекорд за обсягами експорту м'яса птиці – 459 тисяч тонн, а також на 29% зросла вартість його реалізації (716 млн дол.).

Рейтинг імпортерів українського м'яса очолює Саудівська Аравія, яка закуповує у нашої держави виключно м'ясо птиці. Перші закупівлі Саудівська Аравія зробила у 2015 році, а вже у 2020-му експорт українського м'яса птиці в цю державу досяг 83 тис. т на суму 136 млн дол.

Торік Саудівська Аравія закупила 101 тис. т української м'ясопродукції на суму 190 млн дол., збільшивши свою частку в нашому експорті до 22,5%.

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