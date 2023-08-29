Мова йде про шість двигунів.

Україна конфіскувала у російських компаній шість двигунів для літаків АН-124-100 "Руслан".

Про це повідомляється на сайті Вищого антикорупційного суду. Так, колегія суддів задовольнила позов Мінюсту до компаній "Volga Dnepr Airlines (Ireland) Limited", "Volga-Dnepr Logistics B.V.", а також до ТОВ "Волга-Дніпро-Москва", ТОВ "Авіакомпанія Волга-Дніпро" та застосувала до них санкцію.

Суд ухвалив рішення про стягнення в дохід України активів у вигляді шести авіаційних двигунів для літаків АН-124-100 "Руслан".

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Конфіскація російських активів: останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мінюсту України про стягнення активів росіянина Артемія Лєбедєва. Пропагандист, який мріяв про окупацію Одеси, мав дві квартири у Києві площею 138 та 193 кв. м..

У березні в дохід України стягнули активи російського депутата Леоніда Бабашова.

Також Вищий антикорупційний суд конфіскував всі активи екс-депутата Верховної Ради і колишнього мера Херсона Володимира Сальдо, який перейшов на сторону російських загарбників.

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