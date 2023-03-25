Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів з дня оголошення рішення.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського депутата про конфіскацію його активів на підставі пункту 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".

Про це йдеться в повідомленні на сайті Вищого антикорупційного суду.

Як йдеться в повідомленні, рішенням суду стягнуто в дохід держави активи, що належать відповідачу або щодо яких відповідач здійснював права, тотожні праву розпорядження ними. Йдеться про частину земельної ділянки; житловий будинок; нежитлові будівлі; транспортний засіб; корпоративні права.

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Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів з дня оголошення рішення.

Глава департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України Інна Багатих уточнила в Facebook, що йдеться про конфіскацію активів російського депутата Леоніда Бабашова у зв'язку з ратифікацією договорів з так званими ЛНР і ДНР і законів, спрямованих на легалізацію анексії Криму.

Війна в Україні та конфіскація активів агресора

У квітні 2022 року в Конгресі США ухвалили законопроект про конфіскацію активів РФ для допомоги Україні.

20 травня 2022 року Зеленський запропонував створити механізм конфіскації активів РФ на користь України. Президент запропонував створити спеціальний фонд для виплати компенсації всім українцям, які постраждали від російської агресії.

Станом на листопад 2022 року ЄС заморозив 68 мільярдів євро російських активів.

Станом на 10 березня 2023 гоа повідомлялося про те, що ЄС розшукує €115 мільярдів російських активів, щоб їх заморозити.

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