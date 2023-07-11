У "блогера" було дві квартири в центрі української столиці.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України про стягнення активів російського пропагандиста Артемія Лєбедєва. Йдеться про дві квартири в центрі Києва.

Відзначається, що одна з квартир рупора Кремля площею 138 кв. м, а друга 193 кв. м.

"ВАКС задовольнив позов Мін'юсту про стягнення активів рашистського блогера і пропагандиста Артемія Лебедєва-в дохід держави стягнуто дві квартири в центрі Києва (138 кв. м і 193 кв. м)! Не буде багато слів-спасибі за роботу команді Департаменту санкційної політик за відстоювання кожного активу, заявленого в позові, для звернення майна прихильників Росії на користь держави Україна!" - повідомила директор Департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих у Facebook.

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Артемій Лєбєдєв та Україна - що відомо

Російський пропагандист Артемій Лєбєдєв у липні 2022 року розповіла про свою поїздку до тимчасово окупованого Енергодару. Він опублікував фото з даху ЗАЕС, заявивши, що "любить ср*ти на авторитет".

Варто відзначити, що в березні 2017 року Лєбєдєву заборонили в'їжджати в Україну до 2022 року. Тоді він скаржився на рішення СБУ, тому що в Україні у нього був бізнес і нерухомість. У січні 2022 року блогер потрапив до списку санкцій РНБО.

21 березня 2023 року СБУ повідомила про підозру Лєбєдєву за частиною 3 статті 436-2 "Виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників" Кримінального кодексу України.

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