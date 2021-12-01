За даними Мінфіну, Україна у 2021 році має виплатити всього за держборгом 585,13 млрд грн.

Україна за підсумками 2021 року вперше з 2013-го знизить рівень прямого державного боргу нижче 50% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час щорічного послання в залі парламенту заявив президент Володимир Зеленський.

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"Вперше, починаючи з того ж 2013 року, ми знизимо держборг до рівня нижче 50% ВВП", - сказав президент.

Держборг:

За даними Міністерства фінансів, Україна у 2021 році повинна виплатити за держборгом 585,13 млрд грн.

Державний і гарантований державою борг України за травень цього року зменшився в національній валюті на 17,57 млрд грн - до 2,517 трлн грн, а в доларовому еквіваленті збільшився на 0,19 млрд дол, до 91,52 млрд дол.

Станом на червень 2021 року Україні протягом 12 місяців потрібно було виплатити по валютному держборгу понад 10 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України за серпень цього року зменшився в національній валюті на 14,28 млрд грн - до 2,485 трлн грн, а в доларовому еквіваленті зменшився на 0,44 млрд дол. - до 92,96 млрд дол.

Також, за даними Мінфіну, державний і гарантований державою борг України за жовтень цього року зменшився в національній валюті на 6,92 млрд грн - до 2,439 трлн грн, а в доларовому еквіваленті виріс на 0,61 млрд дол. - до 92,63 млрд дол.

Мінфін підвищив прогноз виплат за державним боргом у 2022 році у порівнянні з жовтневим прогнозом на 17,9 млрд грн – до 456,4 млрд грн.

Автор: Богдан Слуцький