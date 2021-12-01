Вперше, починаючи з 2013 року, держборг має бути нижче 50% ВВП / Ілюстрація REUTERS
Україна за підсумками 2021 року вперше з 2013-го знизить рівень прямого державного боргу нижче 50% валового внутрішнього продукту (ВВП).
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час щорічного послання в залі парламенту заявив президент Володимир Зеленський.
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"Вперше, починаючи з того ж 2013 року, ми знизимо держборг до рівня нижче 50% ВВП", - сказав президент.
Держборг:
- За даними Міністерства фінансів, Україна у 2021 році повинна виплатити за держборгом 585,13 млрд грн.
- Державний і гарантований державою борг України за травень цього року зменшився в національній валюті на 17,57 млрд грн - до 2,517 трлн грн, а в доларовому еквіваленті збільшився на 0,19 млрд дол, до 91,52 млрд дол.
- Станом на червень 2021 року Україні протягом 12 місяців потрібно було виплатити по валютному держборгу понад 10 млрд дол.
- Державний і гарантований державою борг України за серпень цього року зменшився в національній валюті на 14,28 млрд грн - до 2,485 трлн грн, а в доларовому еквіваленті зменшився на 0,44 млрд дол. - до 92,96 млрд дол.
- Також, за даними Мінфіну, державний і гарантований державою борг України за жовтень цього року зменшився в національній валюті на 6,92 млрд грн - до 2,439 трлн грн, а в доларовому еквіваленті виріс на 0,61 млрд дол. - до 92,63 млрд дол.
- Мінфін підвищив прогноз виплат за державним боргом у 2022 році у порівнянні з жовтневим прогнозом на 17,9 млрд грн – до 456,4 млрд грн.