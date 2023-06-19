Крім українців роботу пропонуватимуть і біженцям з інших країн.

Великі міжнародні корпорації зобов'язалися найняти на роботу 250 тисяч біженців з України та інших країн, які зараз проживають у Європі. Про це повідомляє Euronews.

Напередодні Всесвітнього дня біженців 40 корпорацій, включаючи Adidas, Amazon, Marriott, Microsoft і Starbucks зобов'язалися протягом наступних трьох років працевлаштувати в Європі тисячі біженців. Корпорації обіцяють стажування і роботу 250 тисячам вимушених переселенців, з них з 13 680 укладуть трудовий договір.

Ініціатором проекту стала компанія Amazon, яка обіцяє за три роки працевлаштувати в Європі не менше 5 тисяч біженців. Готельні мережі Marriott і Hilton візьмуть на роботу по 1500 осіб, Starbucks і ISS – по 1 000. Більш скромні зобов'язання взяли на себе Adidas, L'oréal, PepsiCo і Hyatt.

"Ми допоможемо їм з оплатою юридичних послуг, забезпечимо консультації, наставництво, запропонуємо програми навчання, підвищення кваліфікації, мовні курси, зробимо все, що тільки тільки можна", – заявив віце-президент Amazon з персоналу Офорі Агбока в коментарі Euronews.

За його словами, в першу чергу біженцям запропонують роботу в центрах виконання замовлень і зберігання, а також у сфері транспорту і доставки.

Українські біженці в Європі - останні новини

За даними ООН, постійно в Європі перебувають близько 5 мільйонів українських біженців. Загалом же з початку повномасштабної фази війни за кордон змушені були виїхати понад 8 мільйонів українців. Частина з них потім повернулися додому.

Як показують дослідження, українці частково закрили проблему дефіциту робочої сили в європейських країнах. Особливо затребуваними українці опинилися на польському ринку праці.

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