Сьогодні готівку складно перевозити по країні.

В Офісі Президента закликали українців розраховуватися по можливості банківськими картами, а не готівкою, оскільки зараз складно перевозити готівку по країні.

Про це написав у Facebook заступник керівника ВП Ростислав Шурма.

"Шановні українці! Розраховуйтеся, де можливо, банківськими картами, не готівкою! Сьогодні готівку складно перевозити по країні. Банківська система України працює, і так буде надалі. Зменшіть ризики для себе, магазинів та інкасаторів. Зроби свій внесок у перемогу. Плати карткою. Все буде Україна!"- зазначив він.

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