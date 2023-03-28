Більшість нових бізнесів відкривається в сфері роздрібної торгівлі.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було зареєстровано понад 202 тисячі нових ФОП.

Як повідомляє Опендатабот, найбільшу кількість нових ФОП з початку повномасштабного вторгнення зареєстрували кияни - 29 тисяч. У Львівській області з'явилося 16,8 тисяч ФОП, замикає трійку Дніпропетровська область - там зареєстрували 15,9 тисяч нових бізнесів.

У рейтингу популярності на першому місці ФОП, пов'язаний з торгівлею, на другому - програмісти. ФОПи, що займаються оптовою торгівлею автотранспортом займають третє місце.

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Відразу після початку російського вторгнення, деякий час реєстри не працювали і відкрити ФОП було неможливо. Після відновлення можливості відкривати власну справу за допомогою "Дії" тільки за першу добу було зареєстровано понад тисячу нових бізнесів.

У квітні їх кількість зросла вдесятеро - до 12,6 тисячі справ. Відтоді кількість нових ФОП збільшувалася, досягнувши піку у вересні з 20,1 тисячі.

На початку 2023 року кількість нових малих та середніх підприємств знову почала зростати.

Бізнес під час війни

У березні 2022 року ФОПам дозволили сплачувати податки через "Дію".

13 червня 2022 року в "Дії" з'явилася нова послуга для деяких ФОПів.

Станом на 4 серпня 2022 року в Україні зареєстрували рекордна кількість ФОПів. У розрізі бізнесу, за даними української компанії з автоматизації закладів Poster, обороти зросли з 82% до 88%. Новий рекорд з реєстрації нових фізосіб-підприємців за час повномасштабної війни станом на середину липня склав 5223 бізнесу.

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