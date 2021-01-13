Гривня є недооціненою валютою / фото УНІАН Володимир Гонтар

Українська гривня є недооціненою валютою, оскільки станом на січень 2021 року долар в Україні мав би коштувати не більше ніж 11 гривень за версією щорічного індексу Біг Маку.

Про це повідомляє The Economist.

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Так за даними видання, зараз українська гривня є недооціненою на 61,1%.

На сьогодні в Україні Біг Мак коштує 62 гривні, тоді як американський бургер коштує 5.66 доларів у США.

Ділимо одне число на інше та отримуємо результат - 10.95. Саме таким має бути реальний курс долара в Україні за індексом Біг Маку, зазначає видання. 

На перше місце недооціненої валюти видання внесло валюту Лівану. Першість серед переоцінених грошей дісталася швейцарським франкам.

Скріншот The Economist
Скріншот The Economist

Як вираховують Індекс валюти

Відправною точкою є вартість Біг Маку в Сполучених Штатах Америки, країні звідки долар родом. А далі цю цифру порівнюють з вартістю такого самого бургера в будь-якій іншій країні світу.

Історія рейтингу Біг Маку

Рейтинг Біг Маку почали складати в 1986 році та за основу розрахунків взяли ціну звичайного бутерброда. Фінансисти пояснили свій вибір тим, що гамбургер Біг Мак — це своєрідний аналог продуктового кошика оскільки в ньому є хліб, м'ясо, і овочі. 

Попередні показники

У січні 2020 року згідно індексу Біг Маку долар в Україні мав коштувати 10 гривень.

Станом на липень 2019 року згідно з індексом Біг Маку, курс долара в Україні мав бути 9,90 гривні.

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Автор: Олена Коваленко