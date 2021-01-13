На сьогодні в Україні Біг Мак коштує 62 гривні, тоді як американський бургер коштує 5.66 доларів у США.

Українська гривня є недооціненою валютою, оскільки станом на січень 2021 року долар в Україні мав би коштувати не більше ніж 11 гривень за версією щорічного індексу Біг Маку.

Про це повідомляє The Economist.

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Так за даними видання, зараз українська гривня є недооціненою на 61,1%.

На сьогодні в Україні Біг Мак коштує 62 гривні, тоді як американський бургер коштує 5.66 доларів у США.

Ділимо одне число на інше та отримуємо результат - 10.95. Саме таким має бути реальний курс долара в Україні за індексом Біг Маку, зазначає видання.

На перше місце недооціненої валюти видання внесло валюту Лівану. Першість серед переоцінених грошей дісталася швейцарським франкам.

Як вираховують Індекс валюти

Відправною точкою є вартість Біг Маку в Сполучених Штатах Америки, країні звідки долар родом. А далі цю цифру порівнюють з вартістю такого самого бургера в будь-якій іншій країні світу.

Історія рейтингу Біг Маку

Рейтинг Біг Маку почали складати в 1986 році та за основу розрахунків взяли ціну звичайного бутерброда. Фінансисти пояснили свій вибір тим, що гамбургер Біг Мак — це своєрідний аналог продуктового кошика оскільки в ньому є хліб, м'ясо, і овочі.

Попередні показники

У січні 2020 року згідно індексу Біг Маку долар в Україні мав коштувати 10 гривень.

Станом на липень 2019 року згідно з індексом Біг Маку, курс долара в Україні мав бути 9,90 гривні.

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Автор: Олена Коваленко