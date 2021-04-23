За підсумками 2021 року Нацбанк очікує зростання економіки на рівні 3,8%.

Український валовий внутрішній продукт в 2021-2023 роках буде рости темпами на рівні близько 4%, а інфляція почне сповільнюватися восени 2021 року.

Такий прогноз міститься в інфляційному звіті за перший квартал, розміщеному на офіційному сайті Національного банку.

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"За підсумками 2021 року економіка зросте на 3,8%. Головним двигуном і надалі залишатиметься споживчий попит. Поступове відновлення інвестиційної діяльності в міру пожвавлення світової економіки і приборкання пандемії також сприятиме економічному зростанню. У 2022-2023 роках зростання ВВП буде близьким до 4%", - сказано в звіті.

Відзначається, що інфляція буде знаходитися вище цільового діапазону НБУ в 2021 році, але повернеться до мети 5% вже в першому півріччі 2022 року.

Що цьому передувало

За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України в третьому кварталі 2020 року склало 3,5% по відношенню до аналогічного періоду 2019 року.

Спад промислового виробництва в Україні в листопаді 2020 року в річному вираженні – до листопада 2019 року – без урахування коригування на ефект календарних днів сповільнився до 0,3% після падіння на 5% у жовтні.

За підсумками 11 місяців 2020 року Мінекономіки орієнтовно оцінювало зменшення обсягів ВВП на рівні 4,7%, що в цілому відповідало прогнозованій тенденції.

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що падіння вітчизняної економіки за підсумками 2020 року складе не більше 5% валового внутрішнього продукту.

29 грудня 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозувало зростання валового внутрішнього продукту України в 4,6% в 2021 році.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками десяти місяців 2020 року сповільнилося до 5,2% після падіння на 5,5% за підсумками січня-вересня.

Промислове виробництво в Україні в січні-грудні 2020 року, порівняно з аналогічним періодом 2019 року, скоротилося на 5,2%.

У грудні 2020 року промислове виробництво в Україні зросло на 4,8% до грудня 2019 року.

11 січня 2021 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозувало падіння ВВП України на 3% за підсумками першого кварталу 2021 року.

13 січня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що чекає на ВВП України в 2021 році.

У Державному бюджеті на 2021 рік закладено зростання внутрішнього валового продукту України на рівні 4,6%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання української економіки у 2021 році на 4%, а Світовий банк очікує помірного відновлення економіки України у 2021 році зі зростанням ВВП на 3,8%.

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Автор: Богдан Слуцький