Досі точаться суперечки про те, як саме використовувати ці гроші, на тлі побоювань з приводу юридичних і фінансових ризиків.

Знайти правову основу для використання заморожених російських активів для допомоги Україні буде складно, заявив міністр фінансів Італії Джанкарло Джорджетті в кулуарах зустрічі глав економік "Великої двадцятки" в Бразилії.

Країни "Великої сімки" розглядають "важкий і складний технічний" шлях, щоб знайти "надійну правову основу для використання конфіскованих російських активів як компенсації Україні", заявив Джорджетті журналістам у четвер у Сан-Паулу, пише Bloomberg.

Заморожені активи РФ - деталі

Європейський Союз, Велика сімка та Австралія заморозили близько 260 мільярдів євро (280 мільярдів доларів) у вигляді цінних паперів і готівки, понад дві третини з яких припадає на ЄС. Усі вони згодні з тим, що ці кошти мають залишатися недоступними для Росії, якщо вона не погодиться допомогти у відновленні України.

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Досі точаться суперечки про те, як саме використати ці гроші, на тлі побоювань з приводу юридичних і фінансових ризиків. Це питання обговорюється у "Великій двадцятці" і було розглянуто в середу на окремій зустрічі "Великої сімки" під головуванням Джорджетті, оскільки його країна наразі почергово головує в цій групі.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримала ідею спрямування доходів від російських активів на зброю для України.

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