На думку французів, зараз міжнародне право немає достатніх підстав для такої конфіскації.

Французький міністр фінансів Бруно Ле Мер виступив у G7 проти конфіскації заморожених російських активів на суму близько 300 млрд дол. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що відповідну заяву Ле Мер зробив після зустрічі міністрів фінансів "Великої сімки".

"Ми не вважаємо, що ця правова база є достатньою", – заявив чиновник.

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На його думку, такі дії вимагають підтримки всіх членів "Великої двадцятки" (до неї, зокрема, входять Китай та РФ).

"Ви створите більше розбіжностей у той час, коли нам потрібна більша єдність для підтримки України", – сказав він журналістам.

У той же час міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер виступив за використання відсотків, отриманих від заморожених російських активів. Він назвав це "реалістичним кроком, який є юридично безпечним і може бути швидко реалізований".

Нагадаємо, міністри фінансів країн G20 розпочали у Сан-Паулу (Бразилія) обговорення проблем світової економіки, намагаючись відкласти убік глибокі геополітичні розбіжності між світовими державами. Ці протиріччя дали про себе знати з новою силою, коли міністри країн G7 зібрались у середу вранці перед початком саміту.

Заморожені активи РФ – що з ними робити

В американському Мінфіні закликали терміново знайти механізм для передачі Києву заморожених активів центробанку Росії. Їх пропонують використати для довгострокової реконструкції України.

На думку міністра фінансів США Джанет Єллен, для такого кроку існують вагомі міжнародні правові, економічні та моральні аргументи. Вона вважає, що використання активів не зашкодить світовому становищу долара.

У свою чергу, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримала ідею направлення прибутків від російських активів на зброю для України.

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