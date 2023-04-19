Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,50 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні залишився на рівні попереднього показника – 38,00 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також не змінився і становить 41,50 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,50 грн за дол., євро - 40,75 грн за євро.

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Курс в умовах війни

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні.

У травні 2022 року в Україні скасували обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, хоча раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Станом на 18 квітня 2023 року фіксований курс долара в Україні поки скасовувати не збираються. У НБУ заявили, що регулятор на даний момент не бачить підстав для переходу до гнучкого курсоутворення.

Фінансовий аналітик Віталій Шапран прогнозує, що курс долара в Україні продовжить демонструвати тенденцію до зниження. Шапран допустив, що курс на готівковому ринку впаде до 36,6 грн/дол.

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