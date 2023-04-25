Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,70 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 5 копійок – до 38,20 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 10 копійок і становить 41,90 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,70 грн за дол., євро - 41,20 грн за євро.

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Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько прогнозує, що курс долара в Україні на поточному тижні з 24 до 30 квітня коливатиметься в діапазоні 37,5 - 38,4 грн/дол. За її словами, проблем з постачанням купюр поки немає, проте різке тимчасове зростання попиту цілком ймовірно може спричинити за собою короткочасний дефіцит готівки на ринку.

Директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозує, що курс долара в Україні в останній тиждень квітня (з 24 до 30 квітня) буде залишатися стабільним, гривня вже не буде зміцнюватися. За його словами, ринок не буде статичним: в останню декаду квітня будуть мати місце незначні коливання курсів у розмірі 0,2 - 0,3 (гривня до долара) і 0,4 - 0,5 (гривня до євро). При цьому, як і за останні 2 місяці, різниця між курсом купівлі та продажу не перевищить 0,15 - 0,25 гривні.

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