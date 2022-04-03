Перехід на спрощену систему оподаткування запланований вже у цьому місяці.

Офіс Президента разом з Кабінетом міністрів розробляє інструментарій для підтримки економіки під час воєнного часу.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко за підсумками наради за головуванням Президента Володимира Зеленського.

Зокрема, на нараді приділили увагу стану української економіки на другому місяці війни проти росії, а також обговорили конкретні заходи щодо її стимулювання.

"Разом з Кабінетом Міністрів працюємо, щоб українська економіка розвивалася навіть в умовах воєнного часу. Залучаємо власні та партнерські кошти. Розглядаємо перехід на спрощену систему оподаткування. Забезпечуємо проведення посівної", – наголосив Тимошенко.

За інформацією сайту Президента України, перехід на спрощену систему оподаткування запланований вже у цьому місяці. Окрім того, були обговорені питання джерел фінансування витрат, адже згідно з підрахунками Міністерства фінансів, місяць воєнних дій державі обходиться приблизно у 10 млрд дол. США.

"Учасники зустрічі також обговорили проведення посівної кампанії, зокрема забезпечення аграріїв пальним. Були розглянуті шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією", – йдеться у повідомленні.

Раніше урядом вже були анонсовані кроки для підтримки бізнесу під час війни. Зокрема, перша віце-прем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомляла про спрощення процесу отримання кредитних коштів за програмою "5-7-9".