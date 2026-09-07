Радіти успіху німецької АдГ у Польщі можуть лише 'ідіоти чи зрадники', - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував перемогу ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) на виборах до парламенту землі Саксонія-Анхальт. Глава уряду вважає, що в його країні радіти успіху АдГ можуть лише "ідіоти або зрадники".

"У Польщі лише ідіоти або зрадники можуть радіти тріумфу партії АдГ у Німеччині", – написав Туск у X і додав, що таких "трохи накопичилося" в опозиційних партіях "Конфедерація" та "Право і справедливість" (PiS).

Вибори в Німеччині

Нагадаємо, що АдГ здобула перемогу на виборах у Саксонії-Анхальт, набравши 43,8% голосів. Кандидатом партії на посаду прем’єр-міністра землі є 35-річний Ульріх Зігмунд. Християнсько-демократичний союз (ХДС), до якого належить чинний прем’єр-міністр землі Свен Шульце, отримав 17,2% голосів – майже вдвічі менше, ніж на попередніх виборах.

Зазначається, що в 83-місному парламенті Саксонії-Анхальт АдГ отримає 39 місць. АдГ здобула абсолютну більшість серед виборців віком від 35 до 60 років, отримавши понад половину голосів у цій віковій категорії, свідчать дані інституту вивчення громадської думки Infratest dimap.

Натомість ХДС практично втратила підтримку молоді: у категорії 18–24 років за неї віддали лише 5% голосів, а серед виборців 25–34 років результат склав 6%.

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