Суд відправив під варту Івахненко й встановив заставу у 20 мільйонів гривень

Прокурор просив встановити заставу у розмірі 50 млн грн.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Єлизавети Івахненко, підозрюваній у справі НАБУ про "кришування" шахрайських кол-центрів під кодовою назвою "Карфаген".

Повідомляється, що у цій справі Івахненко фігурує під псевдонімом "Муза". Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з альтернативою застави у 20 мільйонів гривень.

Зазначимо, що сторона обвинувачення клопотала про заставу в розмірі 50 мільйонів гривень.

Відео дня

Сама ж підозрювана відкидає звинувачення. Вона, зокрема, заявила, що опубліковані записи вирвані з контексту та є викривленими. Водночас вона не змогла вказати на те, які саме моменти із записів були вирвані з контексту, заявивши, що зможе це зробити лише після того, як проаналізує чотири томи матеріалів справи.

Доповнюється...