Івахненко мріяла про крісло заступниці міністра: у суді розкрили деталі справи 'Карфаген'

Під час обговорення зарплати в юридичній компанії Івахненко поскаржилася Кропиві, що заробляє "якісь копійки".

Фігурантка резонансної спецоперації "Карфаген" Єлизавета Івахненко, відома у матеріалах справи як "Муза", мала плани обійняти посаду заступниці міністра освіти.

Про це під час судового засідання повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Микола Карась, посилаючись на розмови Івахненко з прокурором Сергієм Кропивою ("Канцлером"), якому інкримінують організацію злочинної організації, що займалася "кришуванням" шахрайських кол-центрів, повідомляють ЗМІ із зали суду.

Йдеться, що в одній із розмов із Кропивою "Муза" міркувала про можливість отримати посаду в Міністерстві освіти, а також працювати у фонді.

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"Взагалі можна було б, звичайно, я так подумала, що було б непогано працювати і заступником [міністра освіти – ред.], але можна було б працювати у фонді", - сказала Івахненко.

За словами Карася, вона при цьому розглядала можливість дистанційної роботи або поєднання такої діяльності з іншою зайнятістю. Ймовірно, йшлося про роботу в Одеській юридичній академії, де на початку 2025 року Івахненко була заступницею декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій.

"Загалом дистанційно можна працювати. Зрозумів? Припустимо, я приходжу до кабінету, поки студенти там приходять на пару, припустимо, я б собі спокійно потім заробила, звичайно. Але це як варіант", - говорила вона.

Зарплата у юридичній компанії

У липні 2025 року Івахненко також обговорювала з Кропивою свій заробіток. Тоді вона працювала в юридичній компанії та ще не була зареєстрована як ФОП. Під час розмови Кропива поцікавився, чи підвищили їй зарплату. Івахненко відповіла, що ні.

"Сьогодні я ще заїхала до банку, зняла гроші. У мене там ще залишилося 400…", - сказала вона.

На запитання Кропиви, чи отримує вона "трьошку", тобто близько трьох тисяч, Івахненко відповіла: "Щось так, якісь копійки".

Слідство говорить про легалізацію грошей

За даними САП, Івахненко могла бути залучена до легалізації коштів, які, за версією слідства, були отримані злочинним шляхом. Правоохоронці вважають, що через банківські рахунки Івахненко та її матері могли проводити гроші, створюючи видимість законного походження доходів.

Крім того, за твердженням слідства, "Муза" займалася облаштуванням квартири в Одесі, власницею якої формально є її мати. За версією правоохоронців, це житло було придбане за кошти, отримані злочинним шляхом.

Справа "Карфаген" і Єлизавета Івахненко

Нагадаємо, НАБУ та САП оприлюднили записи розмов у межах операції "Карфаген" по викриттю злочинної організації, яка, за даними слідства, створена одним із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора ще у середині 2025 року. До нього увійшли чинні працівники прокуратури та наближені до посадовця особи, основний напрямок діяльності - отримання хабарів за невтручання у роботу шахрайських кол-центрі. На записах фігурує, у тому числі жінка із псевдонімом "Муза", яка розмовляла з "Канцлером" про свої автівки та прикраси.

Потім з’ясувалося, що "Муза" - це Єлизавета Івахненко, яка у 22 роки обіймала посаду заступниці декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Одеської юридичної академії. У липні 2020 року, коли вона була студенткою 3 курсу факультету цивільної та господарської юстиції, Івахненко розповідала про своє бажання поглиблено вивчати сімейне право. У жовтні 2024 року вона фігурувала як аспірантка кафедри міжнародного та європейського права цього ж навчального закладу.

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