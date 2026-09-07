'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: курс долара і євро на 7 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 52,08 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 7 вересня, знизився на 15 копійок і становить 44,75 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 20 копійок і складає 52,10 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,15 гривні, а євро - за курсом 51,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок залишився незмінним і складає 44,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 28 копійок – до 52,08 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 7 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,56 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 17 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, фіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,79 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 15 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 2 копійки і складає 44,93 гривень за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,43 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 8 копійок і становить 52,14 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,45 гривні за євро.

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