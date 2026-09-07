Вживані авто з-за кордону не втрачають позиції: названо найпопулярнішу модель

На першому місці опинився легендарний Volkswagen Golf.

У серпні український автопарк поповнили 20,7 тисячі вживаних легковиків, імпортованих з-за кордону. Це на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє "УкрАвтопром".

Бензинові автомобілі посіли перше місце із часткою 52% (проти 48% у серпні 2025 року). На другому місці за популярністю опинилися електромобілі – 17%. Їхня частка помітно скоротилася порівняно із серпнем минулого року, коли вона становила 26%.

Частка дизельних машин залишилася незмінною – 17%. Гібриди продовжили нарощувати присутність на ринку: їхня частка зросла до 11% проти 6% роком раніше. Автомобілі з ГБО, як і торік, охопили лише 3% сегмента.

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Серед окремих моделей рейтинг очолив Volkswagen Golf. Треба сказати, що кросовери настільки впевнено домінують у різних сегментах українського авторинку (переважно це стосується нових машин), що поодинокі появи седанів чи хетчбеків у лідерах сприймаються як виняток із правил.

У випадку з Golf свою роль відіграла культовість моделі, яку у різних варіаціях виготовляють уже понад 50 років. Другу та третю сходинки посіли кросовери – Volkswagen Tiguan та Nissan Rogue.

ТОП-10 найпопулярніших моделей:

Volkswagen Golf – 875 од. Volkswagen Tiguan – 775 од. Nissan Rogue – 707 од. Audi Q5 – 695 од. Škoda Octavia – 633 од. Renault Megane – 532 од. Tesla Model Y – 494 од. Tesla Model 3 – 480 од. Nissan Leaf – 454 од. Ford Escape – 408 од.

Авторинок України – останні новини

У серпні українці придбали близько 5 тисяч нових легкових авто. Найактивніше українці купували Toyota RAV4. Продажі цього кросовера у 1,5 раза перевищили показник Renault Duster, який за підсумками серпня посів друге місце.

Загалом саме Toyota у серпні очолила український ринок нових автомобілів. Продажі машин японського бренду зросли на 9% порівняно із серпнем минулого року. Друге місце посіла Škoda, а третю сходинку рейтингу зайняла Renault.

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