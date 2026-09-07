Вживані авто з-за кордону не втрачають позиції: названо найпопулярнішу модель

У серпні український автопарк поповнили 20,7 тисячі вживаних легковиків, імпортованих з-за кордону. Це на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє "УкрАвтопром".
Бензинові автомобілі посіли перше місце із часткою 52% (проти 48% у серпні 2025 року). На другому місці за популярністю опинилися електромобілі – 17%. Їхня частка помітно скоротилася порівняно із серпнем минулого року, коли вона становила 26%.
Частка дизельних машин залишилася незмінною – 17%. Гібриди продовжили нарощувати присутність на ринку: їхня частка зросла до 11% проти 6% роком раніше. Автомобілі з ГБО, як і торік, охопили лише 3% сегмента.
Серед окремих моделей рейтинг очолив Volkswagen Golf. Треба сказати, що кросовери настільки впевнено домінують у різних сегментах українського авторинку (переважно це стосується нових машин), що поодинокі появи седанів чи хетчбеків у лідерах сприймаються як виняток із правил.
У випадку з Golf свою роль відіграла культовість моделі, яку у різних варіаціях виготовляють уже понад 50 років. Другу та третю сходинки посіли кросовери – Volkswagen Tiguan та Nissan Rogue.
ТОП-10 найпопулярніших моделей:
- Volkswagen Golf – 875 од.
- Volkswagen Tiguan – 775 од.
- Nissan Rogue – 707 од.
- Audi Q5 – 695 од.
- Škoda Octavia – 633 од.
- Renault Megane – 532 од.
- Tesla Model Y – 494 од.
- Tesla Model 3 – 480 од.
- Nissan Leaf – 454 од.
- Ford Escape – 408 од.
Авторинок України – останні новини
У серпні українці придбали близько 5 тисяч нових легкових авто. Найактивніше українці купували Toyota RAV4. Продажі цього кросовера у 1,5 раза перевищили показник Renault Duster, який за підсумками серпня посів друге місце.
Загалом саме Toyota у серпні очолила український ринок нових автомобілів. Продажі машин японського бренду зросли на 9% порівняно із серпнем минулого року. Друге місце посіла Škoda, а третю сходинку рейтингу зайняла Renault.