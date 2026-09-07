Київ готує запаси їжі та води на випадок надзвичайних ситуацій, - КМДА

Насамперед ідеться про надання допомоги малозабезпеченим киянам та людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У Києві створюють запаси продуктів та питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Про це заявив Олег Куявський, заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

Він пояснив, що в межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років у Києві сформували та постійно підтримують необхідні запаси основних груп продовольчих товарів.

Передбачається, що це дасть змогу оперативно забезпечувати малозабезпечених містян продуктами першої необхідності в разі ускладнення роботи енергосистеми.

Відео дня

Крім того, ці запаси можна буде використовувати:

у пунктах незламності - під час тривалих відключень електроенергії;

для допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій;

для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

"Для цього, за підтримки благодійних і громадських організацій, місто має можливість організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей. Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА також планує закупити ще 20 тисяч продовольчих наборів, які можна буде використати в разі надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Очікування зими у Києві

Як повідомлялося, наприкінці серпня Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, висловив думку, що Київ може на місяці залишитися без тепла навіть у разі повного відновлення пошкоджених теплоелектроцентралей, адже вони залишатимуться вразливими до нових атак російських окупантів.

Водночас президент України Володимир Зеленський видав указ, згідно з яким, зокрема, органи місцевого самоврядування мають облаштувати системи незалежного резервного живлення у багатоквартирних будинках, а мер Києва Віталій Кличко - звернути увагу на персональну відповідальність за підготовку та проходження опалювального сезону в столиці.

Серед іншого, обласні та Київська міська державна (військова) адміністрація мають забезпечити проведення в місячний строк командно-штабних навчань щодо реагування на можливі надзвичайні ситуації, зокрема, на об’єктах тепло-, електро-, газо- та водопостачання, під час проходження опалювального сезону.

Вас також можуть зацікавити новини: