Загадково зник Рябко: у здичавілому стаді корів біля Чорнобиля стались несподівані зміни

Нині стадо налічує 12 тварин, серед них – нові бики, які могли витіснити лідера Рябка.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику знову зафіксували стадо здичавілих корів, але його лідера – бика Рябка – серед них чомусь немає. Про це розповіли фахівці заповідника, які під час експедиційного виїзду на територію зустріли стадо здичавілої великої рогатої худоби.

Як зазначили фахівці, за результатами спостережень, нині стадо налічує 12 тварин. Однак цього разу лідера Рябка серед тварин не було. Натомість до групи повернулися два бики, які раніше трималися окремо.

"Чи змінилася ієрархія в стаді? Чи могли саме ці два бики витіснити Рябка? Однозначної відповіді поки немає. Однак така зміна складу групи може свідчити про динамічність соціальних взаємин між дорослими самцями", - пояснюють фахівці.

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За їхніми словами, у стадах великої рогатої худоби взаємини між биками можуть бути пов’язані з конкуренцією за доступ до корів, кормових ресурсів та статус у групі. Ієрархія при цьому не є незмінною – вона може змінюватися залежно від віку, фізичного стану, чисельності групи та взаємодії між окремими особинами.

У заповіднику розповідають, що у разі небезпеки групове життя може давати тваринам низку переваг: швидше виявлення загрози, синхронну реакцію на небезпеку та додатковий захист молодняку. Досвідчені дорослі особини відіграють важливу роль у виборі місць для відпочинку, переміщенні територією та реагуванні на хижаків.

"Тепер у фахівців з’явилося нове запитання для подальших спостережень, зокрема про те, куди подівся Рябко та хто тепер займає місце лідера", - додали в установі.

Здичавілі корови у Чорнобильському заповіднику

Здичавілі корови, які мешкають у зоні відчуження, стали "зірками" Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Ці тварини навчилися виживати у дикій природі, а їхній лідер бик Рябко навіть вступав у бійку з хижаками. У серпні у заповіднику фіксували це стадо, яке кудись прямувало вночі. За словами фахівців, попри те, що здичавілі корови вже багато років живуть самостійно, до фотопасток вони потрапляють нечасто.

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