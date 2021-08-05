Виявлено 5026 працівників, допущених до роботи без трудових договорів.

Завершився перший місяць інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин та зарплат українців.

Про це повідомляє прессс-служба Мінекономіки.

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За цей час було 1676 інспекційних відвідувань та виявлено 5026 працівників, допущених до роботи без трудових договорів. Крім того, під час проведення перевірок укладено трудові договори з 2421 працівником.

Середня кількість виявлених незадекларованих працівників становить понад 4 осіб на одного перевіреного роботодавця, при цьому 57% від загальної кількості незадекларованих працівників виконували роботу на користь ФОП.

Найбільше незадекларованих працівників виявлено в:

Запорізькій області - 458 осіб;

Вінницькій області - 401 особа;

Одеській області - 323 особи.

До всіх роботодавців, які допускають до роботи працівників без оформлення трудових відносин, застосовано заходи притягнення до відповідальності відповідно до чинного законодавства. Наразі застосовано 734 попередження щодо платників єдиного податку першої-третьої групи та накладено понад 5 млн грн штрафних санкцій до інших роботодавців.

"Головна мета інспекційної кампанії - це підтримка легального бізнесу, розв'язання проблеми тіньової зайнятості, яка на сьогодні є надзвичайно актуальною для України. Це не про намір штрафувати. Однак, якщо роботодавці нехтують вимогами законодавства про працю і порушують права працівників, то повинні нести за це відповідальність", - зазначила заступник міністра економіки України Світлана Глущенко.

На що мають право інспектори:

прийти на будь-яке підприємство;

поговорити зі співробітниками;

відвідати виробничі приміщення;

перевірити документи про працевлаштування співробітників.

В якому випадку, роботодавець не має права уникнути офіційного оформлення співробітників:

якщо він приймає на роботу людину з певними професійними обов'язками;

якщо він визначає графік робіт і тривалість робочого дня найманого співробітника;

якщо він встановлює заробітну плату співробітнику;

якщо він платить співробітнику за процес праці, а не за кінцевий результат.

Мінімальна зарплата в Україні:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2021 року зросла, у порівнянні з травнем 2020 року, на 28,1% - до 13 тис.

Ситуація із зарплатами в Україні:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становила 4723 грн на місяць або 28,31 грн на годину.

Рівень безробіття в Україні в січні-березні 2020 року у порівнянні з 4-м кварталом 2019 року скоротився на 0,1 п.п. – до 8,6% з 8,7%, що в абсолютних цифрах становить 1,5 мільйона осіб.

Згідно з макроекономічним прогнозом Кабміну на найближчі три роки, рівень безробіття для населення віком від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022 році та 8% у 2023-му.

20 травня 2020 року Кабінет міністрів прийняв постанову про виділення Міністерству соціальної політики 2,279 млрд грн для надання фінансової допомоги Фонду соцстрахування з фонду по боротьбі з коронавірусною хворобою та її наслідками.

Кабінет міністрів України в червні виділив 2,973 млрд грн з фонду по боротьбі з коронавірусом для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України.

Верховна Рада 25 серпня 2020 року прийняла закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис.грн з 1 вересня.

У серпні заборгованість підприємств з виплати заробітної плати зросла на 0,6%%. Зокрема, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 вересня поточного року зросла на 0,8% і склала 2,198 млрд грн.

Заборгованість підприємств по виплаті заробітної плати в Україні у вересні 2020 року зросла на 4,1% в порівнянні з серпнем і на 1 жовтня склала 3,56 млрд грн.

Раніше Кабмін збільшив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття на 6 млрд грн.

28 жовтня 2020 року Уряд прийняв постанову про виділення додаткові засоби у розмірі 1,3 млрд грн для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування для здійснення виплат допомоги з безробіття та з часткового безробіття на період карантину.

28 жовтня 2020 року Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з питань погашення боргів по заробітній платі та грошовому забезпеченню.

За даними Державної служби статистики середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2020 року зросла у порівнянні з вереснем 2019 року на 12,3% - до 11998 грн.

Українці за перший квартал 2021 року заробивши 983,6 млрд грн, а витратили за аналогічний період на 83,4 млрд грн більше - 1 трлн. 67 млрд грн.

Автор: Олена Коваленко