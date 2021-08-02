За інформацією платформи, цього року кількість перевірок може суттєво зрости.

На кожному третьому підприємстві, які перевірила Державна служба України з питань праці за останні півроку, були виявлені проблеми з трудовим законодавством, найчастіше порушення — неоформлені працівники.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними OpenDataBot.

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За інформацією платформи, цього року кількість перевірок може суттєво зрости. Цього року органом заплановано вдвічі більше перевірок, ніж було проведено у 2020 році. Тоді інспектори здійснили всього 10 тис. 429 рейдів. У 2021 році планують перевірити 21 тис.

Кількість виявлених правопорушень щодо працівників цього року збільшилася. У 2020 році порушення фіксували у 28% роботодавців, у 2021-му — у 31%.

Зазначається, що якщо людина працює без трудового договору, то для першої та третьої груп спрощеної системи оподаткування виноситься попередження. Для решти суб'єктів штраф становить 10 мінімальних зарплат — 60 тис.грн за кожного працівника.

Повторне порушення тягне за собою штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат, або 180 тис. грн. Це максимальний штраф за одного неоформленого працівника.

За інформацією заступника Голови Держпраці Ігоря Дегнери, сума нарахованих та фактично сплачених штрафів за результатами перевірок суттєво відрізняється. Так, у 2019 році всього було нараховано 1,618 млрд грн штрафів, сплачено з них 57,6 млн грн. У 2020 році з 314,6 млн грн сплачено 34,1 млн, а з початку 2021 року з 99,4 млн грн сплачено 23,1 млн грн.

На що мають право інспектори:

прийти на будь-яке підприємство;

поговорити зі співробітниками;

відвідати виробничі приміщення;

перевірити документи про працевлаштування співробітників.

Перевірка трудових відносин:

За даними Мінекономіки, під час інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин, яка триває в Україні майже місяць, було виявлено 4 тис. 64 працівника, допущених до роботи без трудових договорів.

В якому випадку, роботодавець не має права уникнути офіційного оформлення співробітників:

якщо він приймає на роботу людину з певними професійними обов'язками;

якщо він визначає графік робіт і тривалість робочого дня найманого співробітника;

якщо він встановлює заробітну плату співробітнику;

якщо він платить співробітнику за процес праці, а не за кінцевий результат.

Мінімальна зарплата в Україні:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2021 року зросла, у порівнянні з травнем 2020 року, на 28,1% - до 13 тис.

Ситуація із зарплатами в Україні:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становила 4723 грн на місяць або 28,31 грн на годину.

Рівень безробіття в Україні в січні-березні 2020 року у порівнянні з 4-м кварталом 2019 року скоротився на 0,1 п.п. – до 8,6% з 8,7%, що в абсолютних цифрах становить 1,5 мільйона осіб.

Згідно з макроекономічним прогнозом Кабміну на найближчі три роки, рівень безробіття для населення віком від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022 році та 8% у 2023-му.

20 травня 2020 року Кабінет міністрів прийняв постанову про виділення Міністерству соціальної політики 2,279 млрд грн для надання фінансової допомоги Фонду соцстрахування з фонду по боротьбі з коронавірусною хворобою та її наслідками.

Кабінет Міністрів України в червні виділив 2,973 млрд грн з фонду по боротьбі з коронавірусом для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України.

Верховна Рада 25 серпня 2020 року прийняла закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис.грн з 1 вересня.

У серпні заборгованість підприємств з виплати заробітної плати зросла на 0,6%%. Зокрема, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 вересня поточного року зросла на 0,8% і склала 2,198 млрд грн.

Заборгованість підприємств по виплаті заробітної плати в Україні у вересні 2020 року зросла на 4,1% в порівнянні з серпнем і на 1 жовтня склала 3,56 млрд грн.

Раніше Кабмін збільшив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття на 6 млрд грн.

28 жовтня 2020 року Уряд прийняв постанову про виділення додаткові засоби у розмірі 1,3 млрд грн для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування (ФССУ) для здійснення виплат допомоги з безробіття та з часткового безробіття на період карантину.

28 жовтня 2020 року Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з питань погашення боргів по заробітній платі та грошовому забезпеченню.

За даними Державної служби статистики середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2020 року зросла у порівнянні з вереснем 2019 року на 12,3% - до 11998 грн.

Українці за перший квартал 2021 року заробили 983,6 млрд грн, а витратили за аналогічний період на 83,4 млрд грн більше - 1 трлн. 67 млрд грн.

Автор: Катерина Жирій