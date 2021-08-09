Курс гривні до євро зміцнився до 31,53 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 10 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,80 грн / дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 31,53 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 15 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс:

100 USD США-2683,46 (9 серпня – 2683,46)

100 EUR – 3167,56 (9 серпня – 3167,56)

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,80/26,82 грн/дол., до євро - на рівні 31,52/31,54 грн/євро.

Курс на 9 серпня:

Національний банк України на понеділок, 9 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,83 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій