Цигарки середнього цінового сегмента коштуватимуть близько 84 грн за пачку, а преміум – понад 92 грн.

У 2023-му році в рамках щорічного перегляду акцизу на тютюнові вироби в Україні будуть підняті ціни на цигарки.

Згідно Податковому кодексу України, з 1 січня 2023 року в Україні були змінені розміри деяких ставок податків і порядок нарахування деяких податкових зобов'язань.

Зокрема, на 20% збільшуються специфічні ставки акцизного податку та мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів (п.17 підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" ПКУ).

Відео дня

Передбачено поступове підвищення ставок з 2021 по 2025 рік (щорічно на 20 відсотків).

Як уточнює "Обозреватель", відповідно вартість пачки цигарок значно зросте. Пачка найдешевших цигарок подорожчає мінімум до 70 грн. Середня пачка цигарок подорожчає на 10 грн. За цигарки середнього класу доведеться платити на 14 грн більше. В результаті цигарки середнього цінового сегмента коштуватимуть близько 84 грн за пачку, а преміум – понад 92 грн.

Однак як зазначається в матеріалі, зараз курці не відчувають подорожчання. Річ у тім, що традиційно наприкінці року виробники і розповсюджувачі роблять накопичення продукції, щоб встигнути запастися більш дешевим товаром. У лютому-березні запаси повністю вичерпаються, а ціни на цигарки злетять.

Очікується, що в 2025-му акциз коштуватиме 90 євро за тисячу штук, а пачка найдешевших цигарок подорожчає до 101 грн.

Ситуація з акцизом в Україні:

Підвищення акцизів було однією з рекомендацій ЄС. Єврочиновники переконані, що Україні необхідно досягти рівня цін на цигарки в ЄС, оскільки це зменшить відсоток контрабанди.

15 лютого 2022 року Рада ухвалила закон про акциз з продажу тютюнових виробів. Закон зобов'язує виробників та імпортерів сплачувати 5-відсотковий акциз з продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну та рідин для електронних сигарет замість суб'єктів роздрібної торгівлі.

4 квітня 2022 року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Верховна Рада готується ухвалити закон, згідно з яким на час воєнного та надзвичайного стану будуть скасовані максимальні роздрібні ціни (МРЦ) на тютюнові вироби.

12 вересня 2022 року Кабмін відновив контроль над обігом пального, алкоголю та тютюнових виробів.

Вас також можуть зацікавити новини: