У банку вже відповіли на скаргу, але навряд чи це допоможе клієнтці.

Клієнтка "ПриватБанку" поскаржилася на епопею зі спадщиною, яка триває ще з літа 2021 року. Вона хоче отримати депозит померлого брата, але навіть нотаріус не може їй в цьому допомогти.

Свою скаргу клієнтка розмістила на сайті "Мінфіну".

За словами жінки, епопея з оформленням дозволу на спадкування вкладу померлого брата триває з 27 серпня 2021 року. Коли вона прийшла в банк, то менеджер прийняв запит нотаріуса і свідоцтво про смерть її родича.

Однак через місяць, коли клієнтка знову прийшла в "Приват" і хотіла дізнатися, як просувається питання зі спадкуванням вкладу, її чекала неприємна новина. Виявилося, що документи, які вона надала банку, "не числяться" в базі. Тоді жінка знову відправила всі документи, але через місяць ситуація повторилася.

У листопаді 2021 року вона ще раз відправила в "Приват" запит нотаріуса і завірене ним свідоцтво про смерть рекомендованим листом. Але коли клієнтка зв'язалася з онлайн-підтримкою банку, їй не сказали, чи отримали там всі ці документи. Співробітники послалися на правила про те, що банк може надати таку інформацію тільки нотаріусу.

Жінка вирішила не здаватися, вона попросила нотаріуса і той відправив свій запит. Йому обіцяли, що відповідь дадуть протягом місяця. Але станом на 3 лютого 2022 року нотаріус так і не отримав від банку відповідь і документ, який би дав клієнтці право почати оформлення спадкування вкладу.

"Чи можу я вважати, що банк просто вкрав внесок померлого клієнта? Як взагалі це називається?",- написала обурена клієнтка.

Читайте такожВ Україні почали оформляти банківські картки для виплати грошей щепленим підліткам"Приват" вже відповів на скаргу жінки. Співробітники банку вказали, що вони дійсно отримували запити від нотаріуса про кількість грошей на рахунках померлого. Але, як вказали в "Приваті", для успадкування вкладу потрібен офіційний запит від нотаріуса, в якому буде викладено вимогу про виплату коштів.

Також банк пообіцяв, що якщо у клієнтки з'являться додаткові питання, вона може звернутися до співробітників "Привату" і отримати на них відповідь. Однак чи допоможе жінці таку пораду - залишається загадкою.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що "Приват" знищує карти, "з'їдені" банкоматом. У банку роз'яснили сувору міру "заходами безпеки".

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