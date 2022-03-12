Це необхідно для того, щоб не було дефіциту пального в країні, зазначив президент.

Верховна Рада має скасувати податок на додану вартість (ПДВ) та акциз на пальне.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.

"Кабінет міністрів ухвалив кілька важливих рішень. Узгоджене повне скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне, бензин та дизель. Це робиться не тільки в контексті посівної кампанії, але і в розрахунку на потреби усіх громадян, щоб не було дефіциту пального в країні. Уряд свою роботу зробив, тепер справа за депутатами Верховної Ради", - зазначив Зеленський.

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