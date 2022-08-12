Причини такої тенденції - оптимізація бізнесів і активність сфери ритейлу в пошуку персоналу.

Кількість пропозицій роботи для шукачів, які тільки починають кар'єрний шлях або шукають роботу в новій для себе професії, на ринку праці збільшується відчутними темпами.

Про це йдеться в переданому УНІАН дослідженні кадрового порталу grc.ua.

"Українські роботодавці все частіше готові брати на роботу кандидатів без досвіду. Кількість пропозицій роботи для тих, хто тільки починає кар'єрний шлях або шукає роботу в новій для себе професії, збільшується відчутними темпами. У липні вакансії для фахівців без досвіду і студентів витіснили з другого місця рейтингу найбільш затребуваних професій ІТ-сфери", - йдеться в повідомленні.

У загальній структурі ринку праці вакансії для фахівців без досвіду займають 12,7% від усіх актуальних. Як зазначили аналітики grc.ua одна з причин такої тенденції полягає в тому, що власники компанії проводять оптимізацію своїх бізнесів, тобто шукають способи економити. Їм простіше найняти недорогого фахівця без досвіду і навчити його необхідним знанням і навичкам на практиці, ніж приймати в штат фахівця з високою заробітною платою. Ще однією причиною є те, що сфера рітейлу активно відновлює пошук персоналу.

"Однак і активність пошуковців без досвіду значно збільшилася в останні місяці. До війни на одне робоче місце в цій категорії претендували 5-8 осіб. З квітня конкуренція між кандидатами без досвіду роботи становила вже від 14 до 15 осіб на одне робоче місце. У серпні знайти роботу фахівцю без досвіду стало ще важче. На одну вакансію претендує вдвічі більше - 28 претендентів", - сказано в повідомленні.

Прогнозовано, кандидатам без досвіду більшість роботодавців пропонують невисоку заробітну плату. Майже половина роботодавців (47%) пропонують зарплату в 6000-9100 грн; 35% пропонують від 9100 до 12200 грн; 10% - від 12200 до 15300 грн. 5% роботодавців готові платити співробітникам від 15300 до 18300 грн і 3% - понад 18300 грн.

Відзначається, що в середньому пропонована заробітна плата для фахівців без досвіду значно нижче, ніж середня зарплата серед усіх вакансій в липні, яка за даними grc.ua, склала 22 460 грн.

"Натомість роботодавці часто пропонують зручний графік роботи. Працювати класичний повний день вимагає лише 34% з них. На гнучкий графік можна розраховувати в 36% випадків, на змінний графік роботи – у 29%. Можливість працювати дистанційно вказана лише в 1% актуальних вакансій. "Дистанційка" є рідкісним явищем, адже найчастіше фахівців без досвіду беруть на посади, які вимагають фізичної присутності", - зазначили аналітики кадрового порталу.

Що стосується найпопулярніших вакансій, то лідером є сфера рітейлу: на продавців припадає 40% актуальних вакансій. На другому місці - оператори АЗК (17%). П'ятірку лідерів замикають три професії зі сфери сервісу і роботи з клієнтами: Таємний покупець (13%), таємний перевіряючий (8%), менеджер з продажу (3%).

У другу п'ятірку популярних вакансій входять фахівець WMS систем (3%); адміністратор торгового залу (3%); оператор-касир банку (2%); координатор проектів (2%); офіціант (2%).

Зазначається, що найбільше вакансій для новачків розміщують столичні роботодавці (на Київ припадає 12% вакансій). Захід відстає лише трохи: Львівська область – 10%, Івано-Франківська область – 9%. Віддаленість від лінії фронту дозволяє місцевим ринкам праці працювати більш-менш нормально. Хоча прикордонна Сумська область також тримає марку-9%. Замикає п'ятірку Дніпропетровська область - 6%.

Робота під час війни:

За даними сайту з пошуку роботи Work.ua у липні 2022 року кількість вакансій зросла на 14%.

Станом на 4 липня 2022 року в Україні майже в 5 разів скоротилася кількість популярних вакансій.

У серпні Київ став лідером за темпами відновлення ринку праці: більше третини всіх актуальних вакансій були в столиці.

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