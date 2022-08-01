Значно збільшилася кількість вакансій для студентів та спеціалістів, які лише починають свій кар’єрний шлях.

В липні на українському ринку праці традиційно затребуваними залишаються спеціалісти сфери рітейл (продавці, касири, адміністратори торгових залів) та менеджери з продажів.

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

Згідно з даними аналітиків порталу, частка вакансій для цих фахівців на порталі у липні становить 26,4%, і з квітня кількість пропозицій роботи для них стабільно збільшується.

"Значно збільшилася кількість вакансій для студентів та спеціалістів, які лише починають свій кар’єрний шлях. Компанії у бажанні оптимізувати зарплатний фонд готові брати на роботу недорогих фахівців без досвіду та самостійно навчати їх необхідним у роботі навичкам та знанням, - зазначили аналітики.

Вакансії для студентів у липні витіснили з традиційного другого місця ІТ-сферу. Зниження частки вакансій для айтішників триває з травня. За останній місяць кількість пропозицій в сфері ІТ, інтернет, телеком не змінилася. Проте на фоні позитивної динаміки кількості вакансій в інших галузях частка вакансій для ІТ-фахівців зменшилася. Так, наприкінці весни пропозиції для ІТ-спеціалістів становили 13,5% від усіх актуальних, у червні – 12,2%, у липні - 10%.

До професійних сфер, де найбільше пропозицій роботи у липні, входять транспорт та логістика, бухгалтерія та управлінський облік, робітничий персонал, виробництво та сільське господарство, маркетинг, реклама та PR тощо. Найбільша динаміка чисельності пропозицій роботи - для бухгалтерів та спеціалістів з управлінського обліку. З квітня кількість вакансій для цих фахівців постійно зростає, а відсоткова частка вакансій у загальній структурі пропозицій роботи майже досягла довоєнного рівня.

"Професії, в яких найскладніше знайти роботу, залишаються незмінними від початку війни. Найменше вакансій у державній службі, у страхуванні, в автомобільному бізнесі, у сфері видобутку сировини. З низькою кількістю пропозицій роботи стикаються також юристи, освітяни, домашній персонал, працівники спортивних клубів та фітнес-тренери, спеціалісти сфери інсталяція та сервіс, а також сфери закупівель", - зауважили у grc.ua.

Як повідомляв УНІАН, кількість вакансій для ІТ-спеціалістів в Україні нині у 4,8 разів менша, аніж була до початку повномасштабної війни РФ проти України.

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