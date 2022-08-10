Лідером серед кількості розміщених вакансій є сфера продажів.

У серпні Київ є лідером за темпами відновлення ринку праці: більше третини всіх актуальних вакансій розміщені в столиці.

Про це йдеться в переданому УНІАН дослідженні експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

Зазначається, що наразі лідером серед кількості розміщених вакансій є сфера продажу. У квітні частка вакансій у сфері продажів склала 14%, а ось в серпні вже 20% від усіх розміщених.

Наступними за попитом є фахівці зі сфери ІТ, інтернет і телеком, для яких відкрито 19% від усіх столичних вакансій. Порівнюючи з квітнем, кількість вакансій для фахівців зі сфери ІТ у столиці зменшилася на 10%.

"Фахівці зі сфери маркетингу, реклами та PR стабільно займають третю сходинку за кількістю відкритих вакансій в Києві. Частка пропозицій роботи в цій сфері становить 10,6% від усіх актуальних в столиці. Зросла потреба у фахівцях зі сфери фінансів. Зараз для них відкрито 8,4% вакансій, що на 5% більше, ніж у квітні цього року. Дещо зросла кількість вакансій для студентів і людей, які тільки починають свій кар'єрний шлях, зараз для них доступно 5% вакансій", - йдеться в повідомленні.

За даними grc.ua, середня пропонована заробітна плата в серпні в Києві становить 28 700 грн, що трохи нижче, ніж минулого місяця, проте все одно вище, ніж в цілому по Україні. Найбільшу середню заробітну плату пропонують в ІТ сфері - 186 000 грн, у багатьох вакансіях заробітна плата вказується у валюті, тому не так схильна до коливань.

Кандидатам у сфері бухгалтерії, управлінського обліку та фінансів підприємств готові платити в середньому 26 000 грн, а у сфері транспорту та логістики – 25 300 грн. Найменшу оплату пропонують для студентів - 12 800 грн.

"Через війну частина людей втратила роботу, хтось змінив місце проживання, а хтось вирішив перекваліфікуватися, тому зросла конкуренція під час пошуку роботи. Найбільша конкуренція в Києві зараз серед студентів та молоді – 17 осіб на 1 робоче місце, і цей показник збільшився в порівнянні з квітнем. У серпні зросла конкуренція серед юристів - 8 претендентів на одне робоче місце. Досить висока конкуренція при пошуку роботи серед вчених, педагогів, у представників топ-менеджменту та у будівельників – приблизно 7 осіб на місце", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що при цьому показник середньої конкуренції в столиці не найвищий в Україні й становить 6 осіб на одну вакансію.

Робота під час війни:

За даними сайту з пошуку роботи Work.ua, у липні 2022 року кількість вакансій зросла на 14%.

Станом на 4 липня 2022 року в Україні майже в 5 разів скоротилася кількість популярних вакансій.

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