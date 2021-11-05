Монета номіналом 10 грн зі сплаву на основі цинку буде випущена тиражем 1 млн штук.

Національний банк України з 11 листопада вводить в обіг нову пам’ятну монету "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України".

Про це повідомила прес-служба регулятора.

"Присвячена окремому роду військ, що належить до сил негайного реагування Збройних Сил України і характеризується високою маневреністю та автономністю дій, призначеному для швидкого розгортання з метою ведення наступальних, штурмових дій, прикриття окремих напрямків, а також охоплення противника повітрям, ведення бойових дій у його тилу", - йдеться у повідомленні.

Монета номіналом 10 грн зі сплаву на основі цинку буде випущена тиражем 1 млн штук.

Читайте такожМонету з "містичною силою" номіналом у гривню продають за 100 тисяч (фото)Зазначається, що на аверсі монети розміщено: угорі напис – УКРАЇНА, під яким малий Державний Герб України та нарукавний знак десантно-штурмових військ ЗСУ; у центрі на дзеркальному тлі – емблема десантно-штурмових військ ЗСУ; номінал 10 та графічний символ гривні; рік карбування монети – 2021; напис – ДЕСАНТНО-ШТУРМОВІ ВІЙСЬКА ЗСУ; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі на дзеркальному тлі зображено символічний образ воїна-десантника в лицарських обладунках, за спиною якого напіврозкриті крила – символ покровителя війська – Архангела Михаїла.

Як раніше повідомляв УНІАН, Національний банк України введе в обіг нову пам'ятну монету. Вона буде присвячена "Хотинській битві".

Автор: Катерина Жирій