Монета викарбувана тиражем в 35 тисяч штук.

Національний банк України введе в обіг нову пам'ятну монету. Вона буде присвячена "Хотинській битві".

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Нова монета буде номіналом у п'ять гривень.

Зазначається, що на аверсі монети вгорі розміщено малий Державний Герб України, напис "Україна". По центру знаходиться композиція облоги Хотинського табору, фортеці, військ захисників, клуби диму, табір супротивників, а також написи: 5 гривень, рік карбування монети, логотип Банкнотно-монетного двору.

Читайте такожВ Україні планують створити сучасну систему миттєвих платежівВодночас на реверсі зображений гетьман Петро Сагайдачний і фігури воїнів.

Монета викарбувана тиражем в 35 тисяч штук. В обіг вона потрапить 29 жовтня.

У Нацбанку підкреслили, що монета є дійсним платіжним засобом.

"Про дату реалізації зазначеної монети в інтернет-магазині Національного банку буде повідомлено додатково", - підсумували в НБУ.

Хотинська битва: що відомо

Битва відбулася в 1621 році. У битві брали участь армія Речі Посполитої під командуванням гетьмана литовського Яна Кароля Ходкевича та Війська Запорозького під командуванням гетьмана Петра Сагайдачного проти війська Османської імперії під командуванням султана Османа II.

Битва тривала з 2 вересня по 9 жовтня. В результаті битви Османська імперія відмовилася від планів розширення кордонів в Європі.

Як раніше повідомляв УНІАН, нумізмати скуповують монети по 50 копійок, кожна з яких може коштувати від 9 до 10,5 тисяч гривень.

Автор: Анастасія Горбачова