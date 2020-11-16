Як підкреслив прем'єр, попри пандемію, Україна рішуче налаштована на продовження системних реформ.

Найбільш перспективними сферами для інвестицій в Україні є агропромисловий комплекс, енергетика, інфраструктура, а також IT-галузь.

Як передає прес-служба про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на 17-му Віденському економічному форумі "Діалог майбутнього 2020".

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"Це особливо актуально в умовах пандемії, коли Україна потребує нових потужних стимулів для економічного відновлення. Такими стимулами мають стати поступове розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС у сферах, де Україна вже досягла значного прогресу, а також зняття інших обмежень, які існують для нашої торгівлі", - цитує главу уряду його прес-служба.

Прем'єр-міністр нагадав, що під час 22-го саміту "Україна - ЄС" українська делегація представила та передала своє бачення оновлення Угоди про асоціацію та закликала розпочати консультації щодо оновлення окремих параметрів угоди, насамперед - у сферах торговельного та секторального співробітництва.

"Ми також очікуємо підписання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, початок інтеграції ринків газу та електроенергії та інтеграції в цифровий ринок Європейського Союзу", - цитує Шмигаля прес-служба.

Реформи та пандемія

Як підкреслив прем'єр, попри пандемію, Україна рішуче налаштована на продовження системних реформ, які мають стати основою для виходу з кризи та подальшого зростання економіки.

"Лібералізація ринку земель сільськогосподарського призначення, медична реформа, розвиток електронного урядування та цифровізація державних послуг, забезпечення прозорих і справедливих правил ведення підприємницької діяльності - ось деякі з основних напрямків реформ, над якими ми сьогодні працюємо", - цитує Шмигаля його прес-служба.

Під час виступу він відзначив інвестиційний потенціал України та додав, що наша країна є однією з кращих у світі для аутсорсингу IT-послуг. За його словами, IT-галузь щорічно зростає на 20-25%.

"Наша держава є одним з провідних світових виробників і експортерів сільськогосподарської продукції з великим і невичерпним потенціалом. Вважаю, що країни Центральної та Східної Європи можуть бути джерелом інвестицій, ноу-хау і кращих практик в Україні", - цитує Шмигаля його прес-служба.

Як зазначив прем'єр, створення сприятливих умов для розвитку та ведення бізнесу в Україні є незмінним пріоритетом уряду.

"Чіткі та прозорі правила гри на ринку, справедлива і передбачувана поведінка регуляторів, усунення регуляторних бар'єрів дуже важливі для повноцінного розвитку підприємництва в Україні та залучення інвестицій", - цитує главу уряду прес-служба.

Аудит економіки

20 жовтня під час свого щорічного послання про внутрішнє і зовнішнє становище України в залі Верховної Ради президент Володимир Зеленський заявив, що Кабінет Міністрів найближчим часом має представити стратегію розвитку України до 2030 року, а також результати аудиту управління економікою.

4 листопада 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабінет Міністрів 6 листопада 2020 року представить результати економічного аудиту України.

6 листопада Кабінет Міністрів презентував результати аудиту вітчизняної економіки та вектори економічного розвитку до 2030 року.

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Автор: Дмитро Шварц