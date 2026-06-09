'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: свіжий курс долара і євро

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 52,08 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 9 червня, зріс на 30 копійок і становить 44,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 51,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,25 гривні, а євро - за курсом 50,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок подорожчав на 20 копійок і складає 44,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 27 копійок – до 52,08 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 9 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,51 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 15 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 5 червня – 44,38 грн/дол.).

Щодо євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,35 гривні за один євро, тобто українська валюта зросла на 29 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 31 копійку і складає 44,90 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,35 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 51,85 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,10 гривні за євро.

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