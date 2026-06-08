Долар оновив історичний максимум: офіційний курс валют на 9 червня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,35 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 9 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,51 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 15 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 5 червня – 44,38 грн/дол.).

При цьому, згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,35 гривні за один євро, тобто українська валюта зросла на 29 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,66/44,69 грн/дол., а до євро - 51,59/51,60 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 8 червня зріс на 1 копійку і складав 44,59 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,10 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 8 копійок і становить 51,90 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,10 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" 8 червня залишився на попередньому рівні і становив 44,55 гривні за долар, а курс євро знизився на 15 копійок і складав 51,70 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,95 гривні, а євро - за курсом 50,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

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