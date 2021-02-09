Прем'єр зазначив, що програма "велике будівництво" додала українській економіці 1,5% ВВП й створила майже 500 тисяч робочих місць.

Президентська програма "велике будівництво" додала українській економіці 1,5% валового внутрішнього продукту (ВВП) й створила майже 500 тисяч робочих місць.

Читайте такожНБУ оцінив падіння української економіки в 4,4%Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі "коронавірус: виклики та відповіді" в Києві.

"Програма "велике будівництво" дала колосальний мультиплікатор, додала, за нашими підрахунками, близько 1,5% до ВВП і дозволила створити під час карантину трохи менше ніж 500 тисяч робочих місць", - сказав він.

Також Шмигаль повідомив, що минулого року в Україні було створено понад 600 тисяч робочих місць.

Що цьому передувало

З березня минулого року в Україні триває національний проект "велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

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Автор: Павло Степанець