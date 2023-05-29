За ухвалення відповідної постанови №9333 проголосувало 328 парламентарів.

Верховна Рада схвалила проект постанови про запровадження санкцій проти Ісламської Республіки Іран на 50 років.

Про це за результатами засідання парламенту повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, за ухвалення відповідної постанови №9333 проголосувало 328 парламентарів.

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Як відомо, Росія налагодила співпрацю з Іраном у питанні постачання ударних дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131". Цими безпілотниками російські окупанти постійно тероризують Україну.

Нещодавно президент Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради проект постанови про запровадження 50-річних санкцій проти Ірану.

Зокрема, йдеться про заборону на торговельні операції товарами військового та подвійного призначення з резидентами Ірану; припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами Ірану територією України, пов'язаних із зазначеними вище операціями; припинення економічних та фінансових зобов'язань на користь резидентів Ірану, запобігання виведенню капіталів резидентами за межі України.

Також президент пропонував заборонити передачу резидентам Ірану технологій та прав на інтелектуальну власність, запровадити заборону на здійснення будь-яких інвестицій в Іран та зупинити обслуговування електронних платіжних засобів, емітованих резидентами.

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