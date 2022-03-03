Виплати будуть проводитися без всяких умов.

Кабінет міністрів підготував спеціальну програму допомоги, яка передбачає виплату по 6,5 тис. грн українцям, які втратили роботу через вторгнення Росії.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Українці в усіх регіонах нашої держави, які обпалені війною, отримають від нас усе необхідне. Координаційні штаби працюють на повну. Справжні гуманітарні вантажі в дорозі. Наш уряд уже підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати через війну. Там, де бойові дії, кожен найманий працівник, кожен ФОПовец, кожен громадянин України, в якого Росія забрала можливість працювати, отримає по 6,5 тис. грн без жодних умов", - сказав президент.

Раніше в Мінфіні запевнили, що пенсії, зарплати, соціальні виплати громадяни отримуватимуть вчасно і в повному обсязі.

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