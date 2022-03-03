Міністр фінансів Сергій Марченко запевнив, що держава виконує всі соціальні зобов’язання.

Пенсії, зарплати, соціальні виплати громадяни отримуватимуть вчасно та в повному обсязі.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив у відеозверненні до громадян.

"Фінансова система працює безперебійно та ефективно, навіть в умовах воєнного часу. Перевиконання надходжень до держбюджету у лютому становить 24 млрд грн. Ми виконуємо всі соціальні зобов’язання. Пенсії, зарплати, соцвиплати будуть виплачуватись вчасно та в повному обсязі", - зазначив він.

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