Пенсії платитимуть вчасно / фото ua.depositphotos.com
Пенсії, зарплати, соціальні виплати громадяни отримуватимуть вчасно та в повному обсязі.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив у відеозверненні до громадян.
"Фінансова система працює безперебійно та ефективно, навіть в умовах воєнного часу. Перевиконання надходжень до держбюджету у лютому становить 24 млрд грн. Ми виконуємо всі соціальні зобов’язання. Пенсії, зарплати, соцвиплати будуть виплачуватись вчасно та в повному обсязі", - зазначив він.
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