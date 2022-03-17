S&P Dow Jones також виключила акції компаній, що котируються або зареєстрованих в Росії, включаючи ADR і GDR, з фондових індексів.

S&P Dow Jones Indices виключить облігації російських і білоруських емітентів з індексів, які розраховуються компанією.

Облігації будуть виключені з індексів 31 березня. Про це йдеться в повідомленні американського індексного провайдера.

S&P Dow Jones також виключила акції компаній, що котируються або зареєстрованих в Росії, включаючи ADR і GDR, з фондових індексів.

"S&P Dow Jones Indices провів консультації з учасниками ринку з приводу потенційного виключення російських облігацій як результат недавніх санкцій і обмеження доступності ринку", - відзначили в S&P Dow Jones Indices.

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