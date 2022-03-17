24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / Ілюстрація REUTERS

S&P Dow Jones Indices виключить облігації російських і білоруських емітентів з індексів, які розраховуються компанією.

Облігації будуть виключені з індексів 31 березня. Про це йдеться в повідомленні американського індексного провайдера.

S&P Dow Jones також виключила акції компаній, що котируються або зареєстрованих в Росії, включаючи ADR і GDR, з фондових індексів.

"S&P Dow Jones Indices провів консультації з учасниками ринку з приводу потенційного виключення російських облігацій як результат недавніх санкцій і обмеження доступності ринку", - відзначили в S&P Dow Jones Indices.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  • Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
  • Станом на 16 березня українські військові знищили 84 російських літаки та 108 вертольотів.