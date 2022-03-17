24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / Ілюстрація REUTERS
S&P Dow Jones Indices виключить облігації російських і білоруських емітентів з індексів, які розраховуються компанією.
Облігації будуть виключені з індексів 31 березня. Про це йдеться в повідомленні американського індексного провайдера.
S&P Dow Jones також виключила акції компаній, що котируються або зареєстрованих в Росії, включаючи ADR і GDR, з фондових індексів.
"S&P Dow Jones Indices провів консультації з учасниками ринку з приводу потенційного виключення російських облігацій як результат недавніх санкцій і обмеження доступності ринку", - відзначили в S&P Dow Jones Indices.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 16 березня українські військові знищили 84 російських літаки та 108 вертольотів.