24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста / фото ua.depositphotos.com

У зв'язку із повномасштабним військовим вторгненням Росії на територію незалежної України влада Франції заморозила активи російських олігархів на $800 млн.

Активи були заморожені в рамках санкцій щодо РФ. Про це заявив офіційний представник французького уряду Габріель Атталь, пише CNN.

"Ці санкції відчуваються в Росії, де економіка хитається, рубль падає, фондова біржа значною мірою все ще закрита, а центральний банк сильно постраждав. Ніяких табу не буде, якщо нам потрібно буде діяти далі", — сказав він.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  • Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
  • Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
  • Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
  • Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.

  • Європейські країни заарештовують яхти та інше майно російських олігархів. Останній раунд санкцій Європейського Союзу проти Росії включав заходи проти 160 олігархів і політиків.