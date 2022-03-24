У зв'язку із повномасштабним військовим вторгненням Росії на територію незалежної України влада Франції заморозила активи російських олігархів на $800 млн.
Активи були заморожені в рамках санкцій щодо РФ. Про це заявив офіційний представник французького уряду Габріель Атталь, пише CNN.
"Ці санкції відчуваються в Росії, де економіка хитається, рубль падає, фондова біржа значною мірою все ще закрита, а центральний банк сильно постраждав. Ніяких табу не буде, якщо нам потрібно буде діяти далі", — сказав він.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.
Європейські країни заарештовують яхти та інше майно російських олігархів. Останній раунд санкцій Європейського Союзу проти Росії включав заходи проти 160 олігархів і політиків.