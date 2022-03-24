Активи були заморожені в рамках санкцій щодо РФ.

У зв'язку із повномасштабним військовим вторгненням Росії на територію незалежної України влада Франції заморозила активи російських олігархів на $800 млн.

Активи були заморожені в рамках санкцій щодо РФ. Про це заявив офіційний представник французького уряду Габріель Атталь, пише CNN.

"Ці санкції відчуваються в Росії, де економіка хитається, рубль падає, фондова біржа значною мірою все ще закрита, а центральний банк сильно постраждав. Ніяких табу не буде, якщо нам потрібно буде діяти далі", — сказав він.

Війна проти України: