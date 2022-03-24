Цей корабель міг брати участь й в окупації Криму.

Знищений у порту біля Бердянська ворожий корабель міг перевозити до 20 танків.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Знищений корабель у Бердянську міг перевозити до 20 танків, 45 БРТів та 400 десантників. Це величезна ціль, яка була уражена нашими військовими", - сказала вона.

Крім того, цей корабель міг брати участь й в окупації Криму, пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Активісти InformNapalm ще у січні 2020 року вивчили профілі російських військових у соціальних мережах, де виявили одного з моряків БДК "Орск", якого нагородили медаллю "За повернення Криму".

До того ж у січні 2020 волонтери встановили, що командир корабля Сергій Скворцов був нагороджений медаллю за "повернення Криму".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 березня, у ВМС України повідомили, що поблизу порту Бердянськ знищено великий десантний корабель російських окупантів "Орск".

Також було оприлюднено відео, на якому видно, як з вибухами горить корабель.

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