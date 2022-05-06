Переказати гроші з України можна кількома способами, але з обмеженням суми.

Через війну в Україні дуже зріс попит на міжнародні перекази. Багато українців відправляють гроші рідним і друзям закордоном. НБУ і Приватбанк назвали законні способи перерахувати гроші закордон під час війни.

Нагадаємо, що переказати гроші з українських карт на російські та білоруські законно практично неможливо. Через розв'язану Росією війну багато банкових сервісів пішли з цієї країни.

Як перевести гроші закордон: Р2Р-перекази (з карти на карту)

Незрозуміле слово P2P означає звичайні перекази між картами peer-to-peer. Фізичні особи з України та інших країн можуть переказувати гроші на картки один одного в межах місячного ліміту:

з гривневої української картки на закордонні - не більше 100 тисяч гривень на місяць;

з валютної картки закордоном в Україну або в інші країни - не більше 100 тисяч гривень на місяць.

Таким чином, в цілому людина, яка має кошти одночасно на гривневій і валютній картці, може сумарно перевести до 200 тис.гривень на місяць.

Як перерахувати гроші закордон з України: quasi cash

До операцій "quasi cash" відносяться: поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, покупка віртуальних активів і т. д.

Приклад такої операції - це поповнення за допомогою платіжної картки гаманця криптобіржі.

Такі операції громадяни можуть здійснювати тільки з валютних карт в межах ліміту до 100 тис.грн в еквіваленті на місяць.

Здійснення операцій "quasi cash" за допомогою гривневих платіжних карток тимчасово заборонено.

Зверніть увагу: ліміт для переказу 100 тис.грн з валютних карт для P2P-переказів та операцій "quasi cash" - загальний. Тобто, якщо ви вже перевели зі своєї української валютної картки на картку за кордоном 100 тис.грн, то здійснити в цьому місяці операції "quasi cash" ви вже не зможете.

Міжнародні перекази з України: сервіси ПриватБанку

Власники карток ПриватБанку можуть скористатися спеціальними сервісами для переказу грошей закордон. Перелік таких сервісів - за посиланням: це Western Union, MoneyGram, Ria, PrivatMoney, IntelExpress та інші. Ці компанії мають офіси в багатьох країнах світу, де переказ можна отримати готівкою.

Кожен з них має свої особливості, але принцип переказу схожий. Відправнику потрібно вибрати країну переказу, валюту, і суму. Потім потрібно заповнити поля з даними про переказу, вибрати карту і здійснити переклад. Одержувачу потрібно ввести контрольний номер переказу, суму і вибрати валюту переказу, а потім вибрати картку, на яку можна отримати переказ.

Як бачите, способів законно перевести гроші закордон багато. Не рекомендуємо вам користуватися сумнівними перекладами в Інтернеті - вони можуть бути шахрайськими.

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